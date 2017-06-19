مدير سجن الخرج: لا نستقبل التبرعات بعد صدور الموافقة من إمارة الرياض

أوضح مدير السجن المقدم عبدالرحمن العواد أنه بعد أن تمت الموافقة من إمارة الرياض على انطلاق #حملةاخراج سجناء_الخرج لن يتم إستقبال التبرعات على حساب السجن ، لذلك نهيب بالجميع عدم التحويل ، لأن السجن غير مخول بإستقبال التبرعات ، والمخول بذلك جمعية تراحم .

لذلك نوضح للجميع بأن الحمله ستنطلق خلال اليومين القادمين وسيتم إخباركم بذلك في حينه ،بعد أختيار المكان والوقت والتنسيق مع تراحم.