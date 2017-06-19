مدير سجن الخرج: لا نستقبل التبرعات بعد صدور الموافقة من إمارة الرياض

أوضح مدير السجن المقدم عبدالرحمن العواد أنه بعد أن تمت الموافقة من إمارة الرياض على انطلاق #حملةاخراج سجناء_الخرج لن يتم إستقبال التبرعات على حساب السجن ، لذلك نهيب بالجميع عدم التحويل ، لأن السجن غير مخول بإستقبال التبرعات ، والمخول بذلك جمعية تراحم .
لذلك نوضح للجميع بأن الحمله ستنطلق خلال اليومين القادمين وسيتم إخباركم بذلك في حينه ،بعد أختيار المكان والوقت والتنسيق مع تراحم.
لذلك نوضح للجميع بأن الحمله ستنطلق خلال اليومين القادمين وسيتم إخباركم بذلك في حينه ،بعد أختيار المكان والوقت والتنسيق مع تراحم.
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