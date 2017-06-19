 مدير سجن الخرج: لا نستقبل التبرعات بعد صدور الموافقة من إمارة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير سجن الخرج: لا نستقبل التبرعات بعد صدور الموافقة من إمارة الرياض

مدير سجن الخرج: لا نستقبل التبرعات بعد صدور الموافقة من إمارة الرياض
المنطق- الخرج
أوضح مدير السجن المقدم عبدالرحمن العواد أنه بعد أن تمت الموافقة من إمارة الرياض على انطلاق #حملةاخراج سجناء_الخرج لن يتم إستقبال التبرعات على حساب السجن ، لذلك نهيب بالجميع عدم التحويل ، لأن السجن غير مخول بإستقبال التبرعات ، والمخول بذلك جمعية تراحم .
لذلك نوضح للجميع بأن الحمله ستنطلق خلال اليومين القادمين وسيتم إخباركم بذلك في حينه ،بعد أختيار المكان والوقت والتنسيق مع تراحم.

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