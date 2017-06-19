 زعيم المعارضة في بريطانيا يعبر عن صدمته من حادث دهس المصلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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زعيم المعارضة في بريطانيا يعبر عن صدمته من حادث دهس المصلين

زعيم المعارضة في بريطانيا يعبر عن صدمته من حادث دهس المصلين
المناطق - الرياض

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض “جيريمي كوربين” إنه مصدوم بشدة من حادث دهس المصلين الذي وقع فجر اليوم الاثنين ، قرب مسجد “فينسبري بارك” شمال العاصمة لندن، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص .
وأكد كوربين، حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الاثنين، تضامنه الكامل مع ضحايا الهجوم.
وذكر شهود عيان أن زعيم المعارضة البريطانية كان كثيرا ما يتردد على هذا المسجد، ويلتقي بالمصلين، ويصفه الكثيرين بأنه صديق للمسلمين وفلسطين.
كما ذكر عنه انه كان يقول: ” أن مسجد فينسبري بارك مسجدي ولو أراد ترامب مقابلتي فسوف استقبله في هذا المسجد”.

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