رئيس وزراء العراق يصل إلى جدة

وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة في زيارة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقباله الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور رشدي العاني، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وأجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح سمو ولي العهد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء العراقي المكون من وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، ووزير الداخلية قاسم محمد الأعرجي، ووزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ووزير الصناعة المكلف ‏المهندس محمد السوداني ‏ووزير الزراعة المهندس فلاح الزيدان، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، و‏رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي .