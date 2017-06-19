 جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك تطلق الحملة الثانية من توزيع السلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك تطلق الحملة الثانية من توزيع السلات

جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك تطلق الحملة الثانية من توزيع السلات
المناطق - منى الريس
أطلقت جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك  صباح الْيَوْمَ  الحمله الثانية من توزيع ٢٠٠٠ سلة غذائية لاحياء منطقة تبوك وعلى القرى والهجر والمحافظات التابعة لها.
حيث صرح أمين عام الجمعية الدكتور عبدالله بدوي الشريف الى ان  هذه السلال قد خصصت  لتوزع على الأسر المحتاجة والمتعففه ، وذلك ضمن فريق عمل متكامل من موظفي الجمعيه ومناديب الأحياء .
كما أضاف ” الشريف ” الى ان العمل الخيري ممتد ولا يقف عند حد معين ، أو مكان محدد ، هذا ما جعلنا نسعى للبحث عن الأسر المحتاجة والفقيرة لمد يد العون لهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ، في هذا الشهر الفضيل , سائلا المولى عز وجل ان يتقبل من الجميع صالح الأعمال .

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