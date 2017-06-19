 خيرية النابع بمنطقة تبوك توزع أكثر من ربع مليون ريال للأسر المستفيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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خيرية النابع بمنطقة تبوك توزع أكثر من ربع مليون ريال للأسر المستفيدة

خيرية النابع بمنطقة تبوك توزع أكثر من ربع مليون ريال للأسر المستفيدة
المناطق - منى الريس
وزعت جمعية البر الخيرية بمركز النابع بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك مساعدات نقدية بلغت أكثر ربع مليون ريال لصالح الأسر المسجلة بالجمعية في شهر رمضان؛ وذلك للأسر المحتاجة من الأرامل والمطلقات وذوي الحاجة من أهالي المركز والقرى التابعة له بمحافظة الوجه .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان بن عطاالله راشد العرادي أن الجمعية الخيرية بمركز النابع بمحافظة الوجه أنهت توزيع المساعدات المالية الرمضانية والبالغ قيمتها (270.700 ريال ) للأسر المسجلة في قوائم الجمعية للعام الجاري 1438هـ، والمستحقين للزكاة بعد دراسة جميع الحالات من قبل اللجان المختصة والتأكد من استحقاقها للزكاة.
وأفاد أن الجمعية ومن خلال مشاريعها الرمضانية قامت مع مطلع شهر رمضان المبارك بتوزيع السلال الرمضانية الغذائية لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، بالإضافة الى توزيع لحوم عشرة ذبائح مقدمة من جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية في تبوك لأكثر من ستين أسرة .

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