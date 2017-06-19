تعاوني ضباء يقدم وجبات إفطار للصائمين وتسيير عدد من رحلات العمرة

نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ضباء في شهر رمضان المبارك, العديد من الأعمال الخيرية المتمثلة في تقديم العديد من وجبات الإفطار للصائمين في مواقع مختلفة داخل المحافظة, بالإضافة إلى تسيير العديد من رحلات العمرة .

وأوضح مدير المكتب التعاوني بمحافظة ضباء عبدالله أبو حوسة, أن المكتب بدعم المساهمين والمتبرعين يحرص كل عام بتوزيع وجبات الإفطار على المسافرين والجاليات المسلمة في المحافظة، مبيناً أن المكتب يخدم أربعة مواقع بالإضافة إلى مداخل ومخارج المحافظة، حيث يقوم مجموعة من شباب المحافظة المتطوعين بتوزيع الوجبات على مواقع الإفطار وعلى المداخل والمخارج بواقع خمسمائة وجبة يومياً, ومن المتوقع أن يصل عدد الوجبات الموزعة نهاية الشهر 15000 ألف وجبة .

وأشار إلى أن المكتب سير 11 رحلة عمرة بواقع رحلتين في الأسبوع استفاد منها قرابة 637 معتمراً, مفيداً أن المكتب وضمن خطته التطويرية أوجد وقفاً بقيمة 480 ألف سهم كل سهم 25 ريال يتم الاستعداد لإنشائه, ويعود ريعه وفوائده لصالح المكتب وهو عبارة عن مبنى استثماري مكون من خمسة أدوار شمال محافظة ضباء, داعيا الراغبين في التبرع في هذا الوقف الخير إلى التواصل مع المكتب, أو عبر حسابات الوقف في المصارف .