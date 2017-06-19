اختتام الحملة التعريفية لمبادرة “شبابنا غالي علينا”… ومشاركة العديد من الفرق التطوعية والشبابية

اختتمت يوم أمس الأحد الحملة التعريفية الخاصة بمبادرة “شبابنا غالي علينا ” والتي اطلقتها أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا في عدد من المجمعات التجارية.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي للحملة محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الحملة التي استمرت أسبوعين وشهدت اقبال كبير من فئة الشباب خاصة والعائلات عامة، حيث نفذت الحملة في عدد من المجمعات التجارية الشهيرة في المنطقة، بهدف التعريف بالمبادرة الشبابية الأولى من نوعها في المنطقة.

وكشف الصفيان أن جناح المبادرة في المجمعات التجارية استقطب العديد من الفرق التطوعية والشبابية والتي حرصت على المشاركة في الحملة التعريفية وكذلك في تعبئة الاستطلاع الالكتروني، فيما شهد ركن المبادرة مشاركة عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية والتي أبدت إعجابها بالمبادرة وأهدافها، وأبدت استعدادها للتعاون مع الحملة.

وقال إن الحملة التعريفية حققت النتائج المرجوة منها من خلال تعريف العديد من فئات المجتمع بالمبادرة، ما يساهم في شكل كبير في حث الشباب على المشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة وهي الاستطلاع الالكتروني.

وأكد على أن ركن المبادرة في جميع محطاته خلال الأسبوعي الماضيين شهد اقبال كبير من فئة الشباب بغرض المشاركة في الاستطلاع الالكتروني الذي أطلقته الحملة في مرحلتها الأولى والذي تضمن العديد من الأسئلة التي تهدف الى معرفة آراء وطموحات الشباب وتطلعاتهم .

وقال أنه تم خلال الحملة التعريفية الالتقاء بعدد كبير من الشباب في عدد من المجمعات التجارية الشهيرة في المنطقة الشرقية، وتم تقديم شرح كامل عن طريقة تعبئة الاستطلاع الالكتروني الخاص بالمبادرة وأهداف المبادرة، مشيرا الى مشاركة العديد من الشباب في تعبئة الاستطلاع الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

وأعتبر الحملة التعريفية فرصة كبيرة لإتاحة المجال للشباب بشكل أكبر للمشاركة في الاستطلاع الإلكتروني للحملة .

وذكر أن أركان المبادرة في المجمعات التجارية شهدت تفاعلا ملحوظ من العائلات التي حرصت هي الأخرى على حث أبنائها من الشباب على التعرف عن كثب على المبادرة وعلى أهدافها من خلال المطويات التي تم توزيعها في أركان المبادرة في المجمعات التجارية ، لافتا الى التفاعل الكبير التي حظيت فيه المبادرة منذ بدء انطلاق حملتها التعريفية .

وألمح الى إمكانية مواصلة الحملة التعريفية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال محطات جديدة، حيث تعتزم الحملة القيام بجولة تعريفية بهدف نشر الاستبانة والتعريف بالحملة بشكل موسع، موكدا على أن الحملة تعمل على اشراك أكبر قدر من فئة الشباب في الاستطلاع الالكتروني والذي ستساهم نتائجه بشكل كبير في عمل برامج وأنشطة تعنى بالشباب في المنطقة الشرقية.

وأكد على أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام أمانة الشرقية بفئة الشباب والذي يأتي إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله والذي دائما ما يوصي خيرا بالشباب من خلال تخصيص برامج وفعاليات خاصة بهم ضمن المهرجانات والفعاليات التي تقيمها الأمانة طيلة العام.

وقدم الصفيان شكره الى جميع المسؤولين في المجمعات التجارية على التسهيلات التي قدموها لنجاح جناح المبادرة والى فريق المبادرة، والى جميع المشاركين في الحملة والذين ساهموا في انجاح الحملة، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وجميع الجهات الحكومية والخاصة لكل ما يخدم المنطقة الشرقية.