 قطر تصر على تعنتها: لن نتفاوض على سياستنا الخارجية وقناة الجزيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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قطر تصر على تعنتها: لن نتفاوض على سياستنا الخارجية وقناة الجزيرة

قطر تصر على تعنتها: لن نتفاوض على سياستنا الخارجية وقناة الجزيرة
المناطق - الرياض

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لصحافيين في الدوحة سنعتمد على عُمان والكويت وتركيا إذا استمرت الأزمة، مشيراً إلى أن قطر لن تتفاوض على سياستها الخارجية وقناة الجزيرة.

واشترطت الدوحة رفع المقاطعة، الذي تقول إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين تفرضه عليها قبل البدء في مفاوضات لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

كما قال وزير الخارجية القطري إن إيران توفر لهم ممرات للطيران وإن قطر لن تتفاوض مع القوى العربية حتى تنتهي المقاطعة الاقتصادية، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا بعد أي مطالب من الدول التي قطعت علاقاتها معهم.

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