أمريكي “يعتدي” على فتاة مسلمة ثم يقتلها بـ”مضرب بيسبول” ويرمي بجثتها في بركة مياه!

أعلنت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية العثور على جثة، يُعتقد أنها لفتاة مسلمة تبلغ من العمر 17 عاما، كانت قد تعرضت لاعتداء بالقرب من أحد المساجد قبل اختفائها.

وكانت الفتاة، التي قال أقاربها إن اسمها نابرا، تسير مع أصدقائها حينما دخلوا في شجار مع سائق سيارة في بلدة هيرندون، حسبما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل غادر السيارة، واعتدى على الفتاة التي اختفت عن الأنظار بعد ذلك.

وأُلقي القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما، ووُجهت إليه تهمة القتل.

وذكرت تقارير أنه لا يُعرف حتى الآن سبب الاعتداء، لكن التحقيقات تتناول وقوع جريمة كراهية كأحد الخيارات المحتملة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مجموعة من أربعة أو خمسة مراهقين بينهم نابرا، زاروا مطعما للوجبات السريعة لتناول وجبة في وقت متأخر من الليل بعد أدائهم صلاة التراويح.

لكن سائق أحد السيارات اعترض طريق المجموعة أثناء سيرهم في الشارع، نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفر المراهقون باتجاه أحد المساجد، لكنهم تركوا نابرا التي أُعلن اختفائها بعد ذلك.

وخلال عمليات التفتيش، أوقفت الشرطة سيارة كانت تتحرك بطريقة مريبة في المنطقة، واعتقلت سائقها الذي يُدعى داروين مارتينيز توريس.

ولاحقا، عثرت الشرطة على جثمان الفتاة في بركة تبعد نحو خمسة كيلومترات من موقع الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة عثرت أيضا على عصا بيسبول في نفس المكان.

وستُجري السلطات تشريحا للتأكد من هوية صاحبة الجثمان وسبب وطريقة قتلها.