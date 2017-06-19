 رئيس السودان يصل إلى جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس السودان يصل إلى جدة

رئيس السودان يصل إلى جدة
المناطق - واس

وصل رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير, اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة.
وكان في استقباله, بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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