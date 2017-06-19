 فاكهة “القشطة” الخضراء تقاوم السرطان وغنية بفيتاميني “ب” و”ج” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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فاكهة “القشطة” الخضراء تقاوم السرطان وغنية بفيتاميني “ب” و”ج”

فاكهة “القشطة” الخضراء تقاوم السرطان وغنية بفيتاميني “ب” و”ج”
المناطق - الرياض

كشفت أحدث الدراسات الغذائية، التي قامت بها خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هوداك في جامعة “باريس” عن أن ثمار فاكهة “القشطة” الخضراء – التي تزرع في دول أمريكا اللاتينية – تحتوى قشرتها على كمية كبيرة من فيتاميني “ب”و”ج”.
وأوضحت الدراسة أن “القشطة، ذات اللحم الأبيض، لها فاعلية ضد بعض أنواع السرطان التي تقاوم العلاج الكيميائي.
مشيرة إلى أنه على الرغم من أن التجارب الإكليكينية لم تتأكد بعد من الفعالية النهائية لهذه الفاكهة في علاج بعض السرطانات، إلا أن الأبحاث لا تزال جارية لمعرفة المزيد عن فوائد هذه الفاكهة المحببة لدى الكثيرين.

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