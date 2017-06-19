أمانة الجوف تهيئ المرافق العامة لخدمة الأهالي والزوار

بمتابعة وتوجيه أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أنهت أمانة منطقة الجوف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء ، وكذلك تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالإضاءة التجميله وعقود الزينة على أعمدة الإنارة بمدينة سكاكا

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وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عاطف بن محمد الشرعان بأن الأمانة تعمل جاهدة لتوفير بيئة تحوز على رضا الجميع وأخذ ملاحظات ومقترحات المواطنين في الاعتبار.

وأضاف الشرعان إلى قيام إدارة التشغيل والصيانة بصيانة ألعاب الأطفال وتأمين العاب جديدة في الحدائق والمنتزهات في المدينة وكذلك قيام إدارة الحدائق والتجميل في الأمانة بزراعة الزهور الموسمية الصيفية بالميادين والشوارع العامة, وتأهيل بعض الحدائق والأشجار استعدادا لاستقبال الزوار من المواطنين

والمقيمين في أيام العيد والعطلة الصيفية .

تجدر الإشارة إلى أن أمانة منطقة الجوف تحرص على استقبال البلاغات بجميع القنوات الإلكترونية المختلفة ، بالإضافة إلى الإبلاغ

عن أي مخالفة لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك من خلال الرقم (940) التي تعمل على مدار الساعة .