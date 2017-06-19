دورة عاكف تسدل الستار على نسختها الرابعة بالجوف

على شرف سعادة وكيل إمارة منطقة الجوف الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ احتفلت جمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم بمنطقة الجوف بختام دورة عاكف الرابعة, وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة.

وفي بداية الحفل استمع الحضور إلى تلاوة من الذكر الحكيم رتلها الطالب نايف بن خلف العيادة, تلاها نموذج تلاوة من طلاب دورة عاكف الطالب عبدالعزيز بن جابر الحازمي, بعدها تفضل مدير إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية الأستاذ محمد بن إبراهيم العنزي بإلقاء كلمة الجمعية بدأها بالترحيب بسعادة وكيل الإمارة والحضور الكرام؛ واستطرد كلمته بذكر تقرير مفصل عن دورة عاكف بنسختها الرابعة طيلة هذا الشهر الكريم؛ وفي نهاية كلمته قدم الشكر والتقدير لرعاة دورة عاكف على ما قدموا سائلاً الله أن تكون في ميزان حسناتهم.

بعدها استمع الحضور لنموذج تلاوة من كتاب الله مع الطالب جهاد بن فواز البليهد, كما تخلل فقرات حفل الختام لعرض مرئي عن أنشطة دورة عاكف, واختتمت نماذج التلاوة مع الطالب عبدالكريم بن سليمان الصخري.

وفي نهاية الحفل تفضل سعادة وكيل إمارة منطقة الجوف الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ وفضيلة رئيس الجمعية الشيخ الدكتور

عبدالحكيم بن خالد الحميد بتكريم الداعمين والمعلمين والطلاب والمشاركين وهم :

أولا : تكريم الحفاظ الذين ختموا حفظ القرآن

الكريم في دورة عاكف الرابعة:

1. عبدالله حمدان الحميد.

2. فهد محمد الرويلي.

3. عبدالعزيز جابر الحازمي.

4. الوليد سطم العبيكة.

5. مالك عبدالحي العريني.

6. فيصل حمد الكريع.

ثانيا : تكريم الخمسة الأوائل على دورة عاكف الرابعة :

1- نواف علي الربيع وحصل على جائزة مالية قدرها 2000 ريال

2- سعود علي الدرعان وحصل على جائزة مالية قدرها 1500 ريال

3- عدي سليمان البليهد وحصل على جائزة مالية قدرها 1000 ريال

4- الحميدي ناصر الحموان وحصل على جائزة مالية قدرها 500 ريال

5- عبدالهادي صالح الشايع وحصل على جائزة مالية وقدرها 500 ريال

ثالثاً : تكريم المثبتين من الأعوام السابقة لدورة عاكف وهي مكافآت مالية مقدارها خمسمائة ريال مقدمة من نادي الحي بثانوية الجزيرة

1- جهاد فواز البليهد.

2- فواز فايز البليهد.

3- يونس عبدالعزيز العيادة.

4- خالد أحمد المقبل.

5- حمود صالح الزيد.

كما تم تكريم الفائز بجائزة بيرق التميز

وهي جائزة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال مقدمة من أبناء أحمد بن عبدالله الجابر واهبين اجرها لوالدهم رحمه اللهحصل عليها الطالب نايف خلف العيادة, وكذلك تكريم الطلاب و المعلمين والإداريين

المشاركين بالدورة.

كما تم تكريم الداعمين والمتبرعين وهم, جامعة الجوف وتسلمها الدكتور بدر كريم الزارع, الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي مدير النادي الصيفي بجامعة الجوف, السادة شركة دروازة تسلمها الاستاذ جابر محسن العنزي, السادة نادي الحي بثانوية الجزيرة وتسلمها مدير النادي الاستاذ سلطان المقاود, الاستاذ عبدالله بن أحمد الجابر راعي جائزة بيرق التميز, فضيلة الشيخ هشام بن دخيل الربيع إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين, فضيلة الشيخ فايز طعيسان الشمري مؤذن جامع خادم الحرمين الشريفين, الاستاذ فايز حمد الشمري تبرع بغسل وكي ملابس الطلاب مدة الدورة, الاستاذ موسى القاضب ( التجهيزات الاحترافية ), الاستاذ مهند العوينان (استديو مومنتس).

وتم كذلك تكريم الإعلامين المشاركين في التغطيات اليومية وهم :

1. الأستاذ عبدالعزيز عبدالواحد الحموان رئيس ملتقى اعلامي الجوف.

2. صحيفة خبر جوف ومثلها نائب مدير التحرير الأستاذ صهيب الواكد.

3. صحيفة جوف الالكترونية ومثلها الأستاذ تيسير العيد.

4. الأستاذ عبدالرحمن البراهيم.

5. السادة قناة شمالية.

6. الأستاذ طارق الهذيل.

7. الأستاذ ماجد الحسن.

8. الاستاذ عادل المرسال / سناب الجوف.

9. قروب سكاكا الجوف ومثله الأستاذ زيد الفهيقي.

10. الأستاذ زايد اللاحم.

11. الأستاذ محمد العيد.

12. الأستاذ سلمان الحموان.

13. سناب لايف الجوف.

كما كرمت الجمعية فضيلة الشيخ نايف بن زايد الزايد رئيس المحكمة العامة بمنطقة الجوف, وكذلك شرطة منطقة الجوف تسلمها العميد سلطان الزبن, وكذلك سجن سكاكا تسلمها العميد بندر الراشد, وقبل الختام قدم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالحكيم الحميد درعا تذكارياً لراعي هذا الحفل سعادة الاستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ شاكراً ومقدراً تشريفه حفل ختام عاكف.