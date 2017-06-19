أكثر من 40 فعالية فنية وترفيهية في فعاليات عيد الشرقية 38

يستضيف برنامج الفعاليات لعيد الشرقية 38 عددا من الفعاليات الفنية والترفيهية المتنوعة احتفالا بعيد الفطر السعيد 1438، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات تحت رعاية امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف.

وقال الامين العام لغرفة الشرقية ان البرنامج الترفيهي سينطلق اعتبارا من اليوم الاول لعيد الفطر حيث تنظم الغرفة حفل الاهالي الذي ستحتضنه الصالة الرياضية الخضراء (الهيئة العامة للرياضة) والذي سيقام تحت رعاية وتشريف سمو امير المنطقة مؤكدا على ان الحفل سيضم لوحة وطنية بعنوان (منبع الخير).

واوضح الوابل بان اللوحة الوطنية هي تعبيرا صادقا سيهديها ابناء الشرقية للوطن والقيادة الحكيمة، مؤكدا بانها ستكون مفاجأة لأهالي وضيوف المنطقة من الزوار خلال ايام العيد، ومشيرا الى عدد من الفعاليات التي ستكون ضمن البرنامج وتستمر حتى اسبوع.

ولفت الوابل الى فعاليات جديدة سيسعد بها الحضور منها : عروضا للأكروبات الصيني الذي سيقدم حركات استعراضية ستشعل الحماسة عند الجميع، كما سيكون هناك عروضا اخرى لفرقة كرامس الإنشادية والمحببة لدى الاطفال، بالإضافة الى عروضا لمسرحية الاطفال (ارض الثلج) المعروفة بشخصياتها الكارتونية المحببة لدى الاطفال.

وقال الوابل بان الفعاليات تتوزع على عدد من المواقع المختلفة منها الصالة الخضراء ومجمع الراشد التجاري ودارين مول، واشار الى ان منطقة الكورنيش في محافظة الخبر ستحتضن مسرح الطفل وخيمة الفعاليات، بالإضافة الى عروض الالعاب النارية الممتعة في عدد من المحافظات.

ولفت الى ان المنطقة الشرقية لديها رصيد مميز في تنظيم الاحداث والمناسبات الجماهيرية وقادرة على تنظيم واحتضان المناسبات، مؤكدا على مواصلة المشوار لتحقيق رغبات اهالي وزوار المنطقة خلال فترة عيد الفطر السعيد من خلال الاداء العالي والاحترافية في تقديم المميز دائما.

يذكر ان حفل هذا العام والفعاليات المصاحبة له ينسجم مع طموحات القائمين على صندوق المناسبات الى تقديم نموذج مميز للعمل المجتمعي من خلال تعبئة جهود رجال الأعمال وتوحيد توجهاتهم لتوفير الدعم اللازم للبرامج والفعاليات والمناسبات الاجتماعية والإنسانية للمنطقة لترسيخ روح التعاون والتكافل بين جميع أبناء المجتمع والارتقاء بسمعة ومكانة المنطقة ،بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.