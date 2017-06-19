 انفجار سيارة بعد اصطدامها بشاحنة للشرطة في باريس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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انفجار سيارة بعد اصطدامها بشاحنة للشرطة في باريس

انفجار سيارة بعد اصطدامها بشاحنة للشرطة في باريس
فرانس برس

انفجرت سيارة واشتعلت فيها النار بعد اصطدامها بشاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في العاصمة باريس الاثنين، بحسب الشرطة والمحققون، الذين اضافوا أن السائق كان مسلحا.
وذكر مصدر مقرب من التحقيق ان السائق “أصيب بجروح خطيرة”.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة في وقت سابق إن السائق “ملقى على الأرض .. وفاقد للوعي”.

وذكرت مصادر في الشرطة والقضاء انها تشتبه في أن يكون الحادث عملا متعمدا.

و أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب مقتل سائق السيارة التي صدمت شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية، الاثنين، والعثور على كمية من الأسلحة داخل سيارته.

وقال الوزير إن الحادث كان “محاولة هجوم”.

وصرحت مصادر للشرطة لوكالة “فرانس برس” أنها عثرت على قوارير غاز، ومسدسات، وكلاشنيكوف، في سيارة المهاجم، وهي من طراز رينو ميغان.

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