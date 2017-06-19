انفجار سيارة بعد اصطدامها بشاحنة للشرطة في باريس

انفجرت سيارة واشتعلت فيها النار بعد اصطدامها بشاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في العاصمة باريس الاثنين، بحسب الشرطة والمحققون، الذين اضافوا أن السائق كان مسلحا.

وذكر مصدر مقرب من التحقيق ان السائق “أصيب بجروح خطيرة”.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة في وقت سابق إن السائق “ملقى على الأرض .. وفاقد للوعي”.

وذكرت مصادر في الشرطة والقضاء انها تشتبه في أن يكون الحادث عملا متعمدا.

و أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب مقتل سائق السيارة التي صدمت شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية، الاثنين، والعثور على كمية من الأسلحة داخل سيارته.