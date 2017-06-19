 إيداع 481 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 41 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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إيداع 481 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 41 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي

إيداع 481 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 41 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي
المناطق - واس

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة كدفعة ثانية خلال شهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 480.919.980 ريالاً، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع مبلغ الدعم المالي لهم لبرنامج المساعدات المقطوعة تجاوز 41 ألف مستفيد ومستفيدة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.
وأكد وكيل الوزارة، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.
وأوضح الدكتور الشافي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدود، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي .

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