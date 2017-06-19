الصحة تطلق برنامج إحالتي الإلكتروني “الجديد” بمكة المكرمة

أطلقت وزارة الصحة برنامج إحالتي الإلكتروني “الجديد” الذي سيخفف الكثير من معاناة المواطنين و المرضى في منطقة مكة المكرمة بإيجاد حلول وخدمات طبية تسهل لهم عملية النقل والإحالة إلى عدة مستشفيات متخصصة لتلقي العلاج بصورة حديثة ومتطورة .

ويستقبل مدير إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة عبدالرحمن #الدهاس هو ورفاقه في ذات الإدارة على مدار الساعة جميع الإحالات وطلبات المرضى من خلال برنامج إحالتي الإلكتروني .

وأوضح الدهاس أن هذا البرنامج يعتبر من الأذرع التقنية والحيوية لعمل التنسيق الطبي وتسهيل إجراءات المرضى و #المراجعين في نقلهم مابين المستشفيات المرتبطة في برنامج إحالتي على مستوى المنطقة حسب تقاريرهم الطبية وفي وقت وجيز .

وأضاف تسعى وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إلى تطوير البرنامج بإقامة ورش العمل والندوات التعريفية لنشر الوعي والتعريف بالبرنامج ليستفيد منه جميع شرائح المجتمع بكل يسر وسهولة .