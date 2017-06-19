كبار العلماء: جماعة الإخوان حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم.. والخروج على الدولة

أكدت هيئة كبار العلماء اليوم الاثنين أن جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، مبينة أنهم حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت أن جماعة الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، كاشفة أن منهجهم قائم على الخروج على الدولة؛ فإن لم يكن في البدايات، ففي النهايات.

وأضافت الهيئة، أن كل جماعة تضع لها نظاما، ورئيسا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم؛ فهؤلاء يفرقون الناس، مؤكدة أن البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين، ولا تؤخذ لرئيس جماعة أو لأمير جماعة.