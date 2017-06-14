15 عاما سجن لمعارض كويتي بسبب تغريداته !

حكمت محكمة كويتية الاثنين بسجن ناشط معارض 15 عاما بتهمة إهانة القضاء على تويتر، في ثالث حكم بحقه منذ 2014.

ودانت المحكمة صقر الحشاش بتهمة الإساءة لنزاهة القضاة في تغريدة تعود لنيسان/ابريل 2015 ولنشر تعليقات على الإنترنت تنتقد القضاء الكويتي.

والحكم ليس نهائيا ويمكن للحشاش استئنافه.

في 2015 حكم على الحشاش بالسجن 10 سنوات بتهمة نشر رسم على تويتر يظهر كيفية صنع قنبلة حارقة في وقت كانت الكويت تشهد احتجاجات تخللتها اعمال عنف.

كما دانت المحكمة آنذاك الحشاش بتهمة التحريض لشن هجمات على رجال الشرطة وتقديم التدريب حول تصنيع قنابل مولوتوف.

والحشاش وهو في العشرينات من عمره، لم يبدأ بعد تنفيذ العقوبة الصادرة عام 2015 التي استأنفها وينتظر حكما نهائيا من المحكمة العليا.

وفي 2014 حكمت عليه محكمة التمييز الكويتية بالسجن 20 شهرا بتهمة المساس بالذات الاميرية في تغريدات على تويتر.

وأصدرت المحاكم الكويتية أحكاما بالسجن في السنوات القليلة الماضية بحق العديد من نشطاء المعارضة ونواب سابقين بتهمة الادلاء بتصريحات مسيئة للأمير وتهم اخرى.