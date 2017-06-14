 إفلاس “5” بنوك إيرانية..والأمن الإيراني يهاجم المتظاهرين المطالبين بأموالهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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إفلاس “5” بنوك إيرانية..والأمن الإيراني يهاجم المتظاهرين المطالبين بأموالهم

إفلاس “5” بنوك إيرانية..والأمن الإيراني يهاجم المتظاهرين المطالبين بأموالهم
المناطق- يوسف المطيري
كشفت مصادر إيرانية عن قمع سلطات الإيراني، لآلاف المواطنين الإيرانيين الذين تجمعوا للمطالبة بحقوقهم بعد إعلان خمسة بنوك إيرانية إغلاق أبوابها نتيجة الإفلاس.
وكشفت المصادر الإيرانية أن البنوك الإيرانية المفلسة وهي: “کاسپین، آرمان توسعه، ثامن الامة، کوثر، ثامن الحجج”، أغلقت أبوابها بعد إعلان إفلاسها.
وأضافت المصادر أيضاً أن بنوكاً أخرى منها: “بنك آینده، بنك مهر، بنك ایران زمین، بنك اقتصاد، بنك پاسارگاد، بنك قوامین” توقفت عن صرف الأموال لأصحابها دون توضيح أسباب منع الصرف.
وفي ردة فعل شهدت بعض المدن الإيرانية التي يتواجد فيها فروع لهذه البنوك، تجمعات احتجاجية عارمة للمواطنين الإيرانيين للمطالبة بإعادة أموالهم من قبل تلك البنوك، وعلى ضوء ذلك تدخلت قوات النظام لفض تلك التجمعات بالقوة.
وسبق للخبير الاقتصادي الإيراني “محمد حسين” وهو عضو الهيئة الاقتصادية في جامعة أصفهان، أن حذر قبل عدة أشهر من احتمالية افلاس “12” بنكاً إيرانياً، إلا أن النظام الإيراني تكتم على هذه القضية.
وكشف الخبير الإيراني في حينه أن سبب الإفلاس المتوقع هو ارتفاع الفوائد التي تمنحها للمواطنين حتى وصلت إلى “22 %”.

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