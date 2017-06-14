معهد الإمام الطبري لعلوم القرآن وآدابه بحفرالباطن يعلن عن 50 ساعة علمية

أعلن معهد الامام الطبري لعلوم القرآن وآدابه التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفرالباطن عن برنامج بعنوان 50 ساعة علمية تقدم خلال الإجازة الصيفية تم توزيعها على 7 برامج وهي ” مدارسة كتب العقيدة ، دورة المتشابهات القرآنية ، منازل القلوب من مدارج السالكين ، دورة تفسير العشر الأخير ، رسائل ابن أبي الدنيا ، دورة مفاتيح العلوم ، دورة كيفيات ، دورة عشريات ابن القيم”

وقال مدير العلاقات العامة الإعلام الأستاذ / غازي بن سعود الشمري أن الهدف من البرنامج هو استغلال وقت الإجازة الصيفية بما هو نافع للطلبة العلم الشرعي ورفعة عن العقل والتزود من العلم قال الله تعالى: (يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ) [المجادلة:11[.

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‏وأضاف أن المدة الزمنية لهذا البرنامج هي ١٤٣٨/١٠/٢ هـ إلى ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ وتقام في عدة جوامع متفرقة من المحافظة