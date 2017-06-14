 معهد الإمام الطبري لعلوم القرآن وآدابه بحفرالباطن يعلن عن 50 ساعة علمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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معهد الإمام الطبري لعلوم القرآن وآدابه بحفرالباطن يعلن عن 50 ساعة علمية

معهد الإمام الطبري لعلوم القرآن وآدابه بحفرالباطن يعلن عن 50 ساعة علمية
المناطق- محمود القاضي
أعلن معهد الامام الطبري لعلوم القرآن وآدابه التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفرالباطن عن برنامج بعنوان 50 ساعة علمية تقدم خلال الإجازة الصيفية تم توزيعها على 7 برامج وهي ” مدارسة كتب العقيدة ، دورة المتشابهات القرآنية ، منازل القلوب من مدارج السالكين ، دورة تفسير العشر الأخير  ، رسائل ابن أبي الدنيا ، دورة مفاتيح العلوم ، دورة كيفيات ، دورة عشريات ابن القيم”
وقال مدير العلاقات العامة الإعلام الأستاذ / غازي بن سعود الشمري أن الهدف من البرنامج هو استغلال وقت الإجازة الصيفية بما هو نافع للطلبة العلم الشرعي ورفعة عن العقل والتزود من العلم قال الله تعالى: (يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ) [المجادلة:11[.
‏وأضاف أن المدة الزمنية لهذا البرنامج هي ١٤٣٨/١٠/٢ هـ إلى ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ  وتقام في عدة جوامع متفرقة من المحافظة

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