رئيس مركز الدليمية يحول تكاليف حفل تكريمه لشراء منزل لأسرة محتاجه

طلب رئيس مركز الدليمية زبن بن عبدالله الجديع بتحويل قيمة تكاليف الحفل الذي سيقام لتكريمه من قبل أهالي المركز بمنطقة القصيم ، نظير الجهد الذي بذله بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في المساهمة بعتق رقبة شاب من القصاص ، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتفاجأ منظمو الحفل خلال مقابلتهم رئيس المركز لتحديد موعد إقامته ، بطلب رئيس المركز بصرف كامل قيمة تكاليف الحفل التي تصل لـ300 ألف ريال ، لمساعدة أيتام قد وقف على حالتهم في وقت سابق ، وذلك من خلال استكمال منزلهم الواقع بمحافظة رياض الخبراء ، وتأثيثه بالكامل ، بالإضافة إلى توفير كسوة العيد لأبناء تلك الأسرة.

وقد قوبل طلب رئيس المركز بالترحيب والشكر والعرفان من قبل منظمو الحفل ، الذين أشادوا بهذه البادرة الطيبة ، والعمل الانساني الخيري النبيل تجاه أحد الأسر بالمجتمع ومساعدتهم ، مؤكدين أن هذه البادرة تنم عن إنسانية رئيس المركز ، وهي أحدى صور تكاتف أبناء المجتمع السعودي تجاه بعضهم البعض ، والتي يحثنا عليها ديننا الحنيف ، ونهج قيادة هذه البلاد المباركة ، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يوفقه لكل ما فيه خير.