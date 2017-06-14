 رئيس مركز الدليمية يحول تكاليف حفل تكريمه لشراء منزل لأسرة محتاجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس مركز الدليمية يحول تكاليف حفل تكريمه لشراء منزل لأسرة محتاجه

رئيس مركز الدليمية يحول تكاليف حفل تكريمه لشراء منزل لأسرة محتاجه
المناطق- الدليمية

طلب رئيس مركز الدليمية زبن بن عبدالله الجديع بتحويل قيمة تكاليف الحفل الذي سيقام لتكريمه من قبل أهالي المركز بمنطقة القصيم ، نظير الجهد الذي بذله بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في المساهمة بعتق رقبة شاب من القصاص ، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتفاجأ منظمو الحفل خلال مقابلتهم رئيس المركز لتحديد موعد إقامته ، بطلب رئيس المركز بصرف كامل قيمة تكاليف الحفل التي تصل لـ300 ألف ريال ، لمساعدة أيتام قد وقف على حالتهم في وقت سابق ، وذلك من خلال استكمال منزلهم الواقع بمحافظة رياض الخبراء ، وتأثيثه بالكامل ، بالإضافة إلى توفير كسوة العيد لأبناء تلك الأسرة.

وقد قوبل طلب رئيس المركز بالترحيب والشكر والعرفان من قبل منظمو الحفل ، الذين أشادوا بهذه البادرة الطيبة ، والعمل الانساني الخيري النبيل تجاه أحد الأسر بالمجتمع ومساعدتهم ، مؤكدين أن هذه البادرة تنم عن إنسانية رئيس المركز ، وهي أحدى صور تكاتف أبناء المجتمع السعودي تجاه بعضهم البعض ، والتي يحثنا عليها ديننا الحنيف ، ونهج قيادة هذه البلاد المباركة ، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يوفقه لكل ما فيه خير.

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