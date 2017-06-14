روسيا تعتزم معاملة الطائرات الأمريكية فوق سورية باعتبارها “أهدافا جوية”

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها ستتعامل مع كل طائرات التحالف الأمريكي غرب نهر الفرات في سورية باعتبارها “أهدافا جوية” بعد أن أسقطت مقاتلة أمريكية طائرة حربية سورية.

ولم يصل بيان وزارة الدفاع الروسية إلى درجة التهديد بمهاجمة الطائرات الأمريكية.

ورغم ذلك أعلنت الوزارة أيضا في بيانها تعليق اتفاقية التنسيق في الأجواء السورية مع واشنطن بدءا من اليوم الإثنين، التي كانت تهدف إلى منع نشوب أي اشتباك مباشر بين البلدين في سورية.

وقالت الوزارة، في بيان بالبريد الإلكتروني إن “الأعمال العسكرية المتكررة التي تقوم بها الطائرات الأمريكية ضد القوات المسلحة الشرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، تحت ستار ‘مكافحة الإرهاب ، تشكل انتهاكا عميقا للقانون الدولي، وفي الواقع عدوانا عسكريا على الجمهورية السورية”.

وأضاف البيان أن “الدفاع الجوي سيتتبع أي طائرات أو طائرات بدون طيار تحلق في مناطق تنفيذ عمليات القوات الفضائية الجوية الروسية في سورية”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “أنظمة الدفاع الجوي ستراقب طائرات التحالف الدولي في مناطق عمل الطيران الروسي غرب الفرات، وسيعتبر الجيش الروسي أي جسم طائر في مناطق عمله في سورية هدفا”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسقط طائرة مقاتلة تابعة للحكومة السورية أمس الأحد بعد إسقاطها قنابل بالقرب من مقاتلين تابعين لقوات سورية الديمقراطية (قسد) جنوب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بشمال شرقي سورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد، في وقت سابق صباح اليوم، ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة الأمريكية سلامة أراضي سورية وأن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية تجاهها.

ومن جانبه، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تصريحات عبر البريد الإلكتروني إن التحالف الأمريكي الذي يهدف إلى هزيمة تنظيم داعش الإرهابي “لا يسعى إلى محاربة قوات النظام السوري أو القوات الروسية أو الموالية للنظام، لكنه لن يتردد في الدفاع عن التحالف أو القوى الشريكة ضد أي تهديد “.