دبلوماسيو الإمارات والسعودية والبحرين ومصر يطلعون روسيا على إجراءاتهم تجاه قطر

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم في مقر مجلس الدوما الروسي مع سفير مملكة البحرين أحمد الساعاتي وسفير جمهورية مصر العربية الدكتور محمد البدري والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة المملكة العربية السعودية محمد الشمري والسكرتير الأول بسفارة الإمارات العربية المتحدة محمد المنصوري .

وأطلع الدبلوماسيون الأربعة، البرلماني الروسي، على ما تعرضت له دولهم من أضرار وخسائر جراء دعم دولة قطر للجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية والجهود السياسية التي بذلتها هذه الدول لإثناء الدوحة عن سياساتها العدوانية والتي لم تجد تجاوبا معها الأمر الذي اضطرت معها الدول الأربع الى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر حماية لأمنها الوطني وسلامة شعوبها.

وقالوا إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الدول لإدانة ومكافحة الإرهاب على المستوى العالمي .

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي إن بلاده تتمتع بعلاقات مميزة مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وهي ترحب بالتشاور مع قادتها في مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك .

وأعرب عن تفهمه الكامل لمخاوف الدول الأربع والأسباب التي دعتها لإتخاذ مثل هذا القرار ودعا قطر إلى الجلوس على طاولة الحوار مع أشقائها لإزالة هذه المخاوف وحل الخلاف بشكل سلمي بينها.

وذكر أن اتفاقية الرياض التي وقع عليها أمير قطر عام 2014 كانت أساسا جيدا لحل الخلاف الذي نشب آنذاك ويجب على قطر أن تلتزم بها .

وأضاف أن روسيا كانت من أول الدول التي حاربت الجماعات الأرهابية مشيرا إلى أنها أدرجت جماعة الأخوان الإرهابية على القائمة السوداء بقرار من المحكمة العليا في روسيا منذ عشرة أعوام بسبب أعمالها الإرهابية ولذلك فإنها تدعم إدراج هذه الجماعة على القائمة المحظورة التي أصدرتها الدول الأربع كما تقترح تبادل المعلومات والقوائم والتنسيق بينهما لمحاربة الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعهم.