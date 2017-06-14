رفع الطاقة الاستيعابية للحقائب المتنقلة لسقيا زمزم بصحن المطاف

رفعت إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ الطاقة الاستيعابية للحقائب المتنقلة داخل صحن المطاف، تَزَامُنَاً مع توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإخلاء صحن المطاف من المصلين، وتحويله للطائفين فيما ترتب عليه نقل كافة المشربيات إلى الأمَاكِن الأخرى داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم، المهندس أسامة الحجيلي، أن الإدارة وجهت العاملين بتوزيع مياه زمزم بالحقائب المتنقلة داخل صحن المطاف للمعتمرين، وَنَظَرَاً لكثافة الطائفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فقد رفعت الإدارة عدد الحقائب إلى 22 حقيبة ظهر، بما يحقق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم في تسخير جميع الإِمْكَانات المقدمة لضيوف الرحمن خَاصَّة في العشر الأواخر.