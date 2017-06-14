مجلس إدارة غرفة الباحة يجيز عدداً من التوصيات في جلسته الثامنة

بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة عقد الاجتماع الثامن للمجلس برئاسة الأستاذ صالح بن علي آل محفوظ رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة وقد تم استعراض جميع توصيات اللجنة التنفيذية واعتمادها ، كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والاطلاع على التقرير المقدم من مكتب السلطان للمحاماة ، كذلك التقرير المقدم من أمين عام الغرفة الأستاذ عبدالرحمن بن شرف الزهراني لأنشطة الأمانة العامة وقسم سيدات الأعمال ، والمناقشة حول إقرار التأمين الطبي للموظفين في الغرفة و تحسين أوضاع فروع الغرفة المختلفة وتوظيفها استثمارياً.

كما اقر المجلس عقد ورشة عمل لرؤساء وأعضاء لجان الأعمال لبحث سبل ترقية أدائها وخدماتها للقطاعات المختلفة كما أجاز أعضاء المجلس الخطة المبدئية للمنتدى الاستثماري بعد مناقشتها والذي سيعقد مطلع العام القادم بإذن الله ويهدف إلى تحديد الفرص الاستثمارية ودراستها من قبل خبراء اقتصاديين لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة .

وفي الختام تقدم رئيس وأعضاء المجلس بوافر الشكر لعضو المجلس الأستاذ عبدالله العساف لتبرعه بإعادة ترميم وتجهيز صالتي الاجتماعات والضيافة على حسابه الخاص .

وأقر المجلس منح جميع موظفي الغرفة وفروعها بالمحافظات مكافأة مالية تشجيعية بمناسبة شهر رمضان المبارك .

من جانبه قدم أمين عام الغرفة شكره وتقديره بإسمه ونيابة عن جميع منسوبي الغرفة والفروع للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة وجهودهم في تطوير أنشطة الغرفة بجميع المجالات واقرارهم بصرف المكافآت المالية لجميع الموظفين .