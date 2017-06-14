محافظ أملج يتابع الاستعدادات لحفل عيد الفطر

تابع محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي اعمال لجنة تنظيم احتفال عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي للجنة التنمية السياحية مسعود الفايدي أن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي يتابع أعمال لجنة تنظيم احتفال عيد الفطر المبارك الذي أوكل هذا العام لمجموعة “شباب املج” بقيادة محمد الشريف وعبدالمعطي السناني بالتعاون مع البلدية.

وأضاف أنه تجري الاستعدادات على قدم وساق من تهيئة حديقة الاحتفالات العامة من قبل البلدية وتجهيز المسرح ووضع الترتيبات اللازمة لاخراج الحفل بالصورة التي ترضي جميع أطياف المجتمع وإعداد البرنامج الثقافي الذي يعكس ريادة لجنة التنمية السياحية بأملج وتميزها عن غيرها من خلال الفعاليات التي تنظمها او تشرف عليها.

وبين ان لجنة التنمية السياحية بأملج كانت من أوائل اللجان السياحية التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الشباب المبدعين لمن يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على تنظيم المهرجانات والفعاليات وإعطائهم المساحة الكافية لتنظيمها وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي وفق ضوابط معينة تضمن جودة العمل لافتاً الى ان هذا الاحتفال يعد الثالث الذي تشرف عليه على هذا النهج بعد احتفال عيد الأضحى الماضي والاحتفال باليوم الوطني.