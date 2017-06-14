 محافظ أملج يتابع الاستعدادات لحفل عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ أملج يتابع الاستعدادات لحفل عيد الفطر مجلس إدارة غرفة الباحة يجيز عدداً من التوصيات في جلسته الثامنة محافظ عنيزة يشهد حفل الأيتام بجمعية البر الخيرية رفع الطاقة الاستيعابية للحقائب المتنقلة لسقيا زمزم بصحن المطاف دبلوماسيو الإمارات والسعودية والبحرين ومصر يطلعون روسيا على إجراءاتهم تجاه قطر روسيا تعتزم معاملة الطائرات الأمريكية فوق سورية باعتبارها “أهدافا جوية” هجوم الشانزيليزيه الـ5 بـ4 أشهر بفرنسا.. والسيارة “احتوت متفجرات” عمان تعيد أطناناً من البطيخ الإيراني لاحتوائه كميات كبيرة من المبيدات الحشرية مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي..لا لنظام ولاية الفقيه..نعم لإسقاط النظام ألمانيا تهزم أستراليا بصعوبة في افتتاح مشوارها بـكأس القارات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. قافلة برية لليمن تحمل 778 طناً من الأغذية إنشاء 1637 حسابًا جديدًا لتنظيم “داعش” يوميًا على “تويتر”

محافظ أملج يتابع الاستعدادات لحفل عيد الفطر

محافظ أملج يتابع الاستعدادات لحفل عيد الفطر
المناطق- فايز السميري
تابع محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي اعمال لجنة تنظيم احتفال عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وأوضح المتحدث الإعلامي للجنة التنمية السياحية مسعود الفايدي أن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي يتابع أعمال لجنة تنظيم احتفال عيد الفطر المبارك الذي أوكل هذا العام لمجموعة “شباب املج” بقيادة محمد الشريف وعبدالمعطي السناني بالتعاون مع البلدية.
وأضاف أنه تجري الاستعدادات على قدم وساق  من تهيئة حديقة الاحتفالات العامة من قبل البلدية وتجهيز المسرح ووضع الترتيبات اللازمة لاخراج الحفل بالصورة التي ترضي جميع أطياف المجتمع  وإعداد البرنامج الثقافي الذي يعكس ريادة لجنة التنمية السياحية بأملج وتميزها عن غيرها من خلال الفعاليات التي تنظمها او تشرف عليها.
وبين ان لجنة التنمية السياحية بأملج كانت من أوائل اللجان السياحية التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الشباب المبدعين لمن يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على تنظيم المهرجانات والفعاليات وإعطائهم المساحة الكافية لتنظيمها وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي وفق ضوابط معينة تضمن جودة العمل لافتاً الى ان هذا الاحتفال يعد الثالث الذي تشرف عليه على هذا النهج بعد احتفال عيد الأضحى الماضي والاحتفال باليوم الوطني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>