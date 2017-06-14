مدير شرطة عسير يدشن عدد من مراكز الضبط الأمني

دشّن سعادة مديرشرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يوم الإثنين ٢٤/٩/١٤٣٨ عدد من مراكز الضبط الأمني الحديثة والتي تم الانتهاء من استكمال تجهيزها وتهيئتها وهي كالتالي:مركز الضبط الأمني بواسط والواقع على الطريق الرابط بين محافظة تثليث ومركز الأمواه والمؤدي لمنطقة نجران ومحافظة وادي الدواسر.

مركز الضبط الأمني بالجحر والواقع بمركز عين قحطان.

مركز الضبط الأمني بتندحة.

وقد وضعت هذه المراكز بعد دراسات مستفيضة في مواقعها من أجل ضبط الأمن والقضاء على كافة الظواهر المخلة بالأمن هذا وقد تخللت جولة سعادته المرور على عدد من المرافق الأمنيه التابعة لشرطة محافظة تثليث اكد سعادته من خلالها على أهمية رفع مستوى الأداء الأمني واستشعار عظم الأمانة الملقاة على عواتقهم ومراقبة الله في السر والعلن ..الجدير بالذكر أنه سيتم الإستمرار في احداث العديد من المرافق الأمنية وبمايحقق التغطيه الأمنية الفاعلة في كافة أرجاء المنطقة .