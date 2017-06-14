 مدير شرطة عسير يدشن عدد من مراكز الضبط الأمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير شرطة عسير يدشن عدد من مراكز الضبط الأمني محافظ أملج يتابع الاستعدادات لحفل عيد الفطر مجلس إدارة غرفة الباحة يجيز عدداً من التوصيات في جلسته الثامنة محافظ عنيزة يشهد حفل الأيتام بجمعية البر الخيرية رفع الطاقة الاستيعابية للحقائب المتنقلة لسقيا زمزم بصحن المطاف دبلوماسيو الإمارات والسعودية والبحرين ومصر يطلعون روسيا على إجراءاتهم تجاه قطر روسيا تعتزم معاملة الطائرات الأمريكية فوق سورية باعتبارها “أهدافا جوية” هجوم الشانزيليزيه الـ5 بـ4 أشهر بفرنسا.. والسيارة “احتوت متفجرات” عمان تعيد أطناناً من البطيخ الإيراني لاحتوائه كميات كبيرة من المبيدات الحشرية مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي..لا لنظام ولاية الفقيه..نعم لإسقاط النظام ألمانيا تهزم أستراليا بصعوبة في افتتاح مشوارها بـكأس القارات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. قافلة برية لليمن تحمل 778 طناً من الأغذية

مدير شرطة عسير يدشن عدد من مراكز الضبط الأمني

مدير شرطة عسير يدشن عدد من مراكز الضبط الأمني
دشّن سعادة مديرشرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يوم الإثنين ٢٤/٩/١٤٣٨  عدد من مراكز الضبط الأمني الحديثة والتي  تم الانتهاء من استكمال تجهيزها وتهيئتها وهي كالتالي:مركز الضبط الأمني بواسط والواقع على الطريق الرابط بين محافظة تثليث ومركز الأمواه والمؤدي لمنطقة نجران ومحافظة وادي الدواسر.
مركز الضبط الأمني بالجحر والواقع بمركز عين قحطان.
مركز الضبط الأمني بتندحة.
وقد وضعت هذه المراكز بعد دراسات مستفيضة في مواقعها من أجل ضبط الأمن والقضاء على كافة الظواهر المخلة بالأمن هذا وقد تخللت جولة سعادته المرور على عدد من المرافق الأمنيه التابعة لشرطة محافظة تثليث اكد سعادته من خلالها على  أهمية رفع مستوى الأداء الأمني واستشعار عظم الأمانة الملقاة على عواتقهم ومراقبة الله في السر والعلن ..الجدير بالذكر أنه سيتم الإستمرار في احداث العديد من المرافق الأمنية وبمايحقق التغطيه الأمنية الفاعلة في كافة أرجاء المنطقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>