371 جامعا ومصلى معتمدا بمحافظة جدة لأداء صلاة العيد

اعتمدت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ٣٧١ جامعاً ومصلى لاداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٣٨هـ . في مختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة

وأوضح مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة سعيد بن يحيى المالكي ان الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد تم تهيئتها وتجهيزها من حيث زيادة مستوى الأداء في خدمات الصيانة والنظافة وما تحتاجه من فرش وأجهزة فنيّة وصوتيّة .

وأضاف تم اعتماد أسماء الأئمة والخطباء الذين سيؤمون المصلين كما تم التعميم على مراقبي المساجد للمتابعة ورفع التقارير اللازمة .