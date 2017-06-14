 “الإعلام”:مشروع المدينة الإعلامية سيطلق خلال أسابيع.. ولاصحة لترخيص مدينة إعلامية سعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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“الإعلام”:مشروع المدينة الإعلامية سيطلق خلال أسابيع.. ولاصحة لترخيص مدينة إعلامية سعودية

“الإعلام”:مشروع المدينة الإعلامية سيطلق خلال أسابيع.. ولاصحة لترخيص مدينة إعلامية سعودية
المناطق- الرياض

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عدم صدور أي ترخيص لأشخاص أو جهات لإنشاء مدينة إعلامية سعودية.

وقالت في توضيح لما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا عن استخدام اسم المدينة الإعلامية السعودية إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مسؤولة عن إصدار ترخيص المدينة الإعلامية، ولم يصدر لأي شخص أو جهة خاصة ترخيص لإنشاء مدينة إعلامية في السعودية.

وبيَّنت الهيئة أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م، وسوف يتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن أملها من وسائل الإعلام المختلفة التأكد من المعلومات من الجهات ذات الاختصاص قبل نشرها.

وقالت الهيئة: ستقوم الهيئة بمساءلة مَن يثبت مخالفته الأنظمة والأوامر السامية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

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