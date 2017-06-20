 “التنمية والاجتماعية”: نتعامل بحرص مع جميع بلاغات التحرش ضد الأطفال والنساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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“التنمية والاجتماعية”: نتعامل بحرص مع جميع بلاغات التحرش ضد الأطفال والنساء

“التنمية والاجتماعية”: نتعامل بحرص مع جميع بلاغات التحرش ضد الأطفال والنساء
المناطق- الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنها تتعامل بحرص مع جميع البلاغات التي تعرض الأطفال والمرأة للخطر أو التحرش بجميع انواعه وكل ما يهدد سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية.

وكشفت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر عبر الرسم التوضيحي، عن مراحل تلقيها للبلاغات بالتحرش أو التعرض للخطر، مبينة أنها تقوم فور تلقيها للبلاغ عبر رقم البلاغات “1919” بتصنيفه وتحدد مستوى خطورته مع الجهات الأمنية أو الطبية، ومن ثم تحويله إلى وحدة الحماية.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعد ذلك بالتواصل مع المتعرض للإيذاء، والتواصل مع الجهات الأمنية، ومقابلة حالة الإيذاء واثباتها.

وأبانت الوزارة أنها تقوم بعد ذلك بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، ومن ثم إيواء حالة الإيذاء ومتابعتها.

وأكدت أنها تقوم بعد ذلك بإنهاء جميع الإجراءات، وإعادة فتح البلاغ إذا استدعى الأمر.

وأوضحت أن هذه المراحل تشمل دراسة الحالة وتقديم الخدمات للحالة، وإجراءات العمل عبر مركز الحماية.

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