خلال زيارة مفاجئة لمدير عام صحة جازان.. إعفاء مدير مركز صحي وإنذار آخرين ومقاول نظافة

أعفى مدير عام الشئون الصحية بجازان د. عايض الشهراني اليوم ، مدير احد المراكز الصحية وذلك خلال زيارات مفاجئة قام بها صباح اليوم لعدد من المراكز الصحية بالمنطقة للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث شملت الخالدية وصبيا وضواحيها وذلك خلال رصد عدة ملاحظات وجرى على إثرها إعفاء مدير أحد المراكز الصحية وتوجيه لفت نظر لآخرين وتوجيه إنذار لمقاول النظافة والتوجيه لتعميد شركة نظافة على حساب المقاول لإخلاله بالعقد.

ووجه الشهراني بتشكيل لجنة عاجلة لتعديل الملاحظات والتشديد على دور الإشراف والمتابعة ، كما وجه إدارة الأجور لاستعجال استبدال المبنى لمركز الخالدية في أقرب وقت ممكن.

كما شملت الجولة زيارة مركز صبيا دافيتا لغسيل الكلى واستمع لشرح من مشرف المركز والذي يجري الغسيل لحوالي ٩٣ مريض وشدد على الالتزام بأنظمة مكافحة العدوى ومراجعة إجراءاتها باستمرار والتقى بالمرضى ومرافقيهم واستمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم.

