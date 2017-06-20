الجانب التوعوي أحد ركائز عمل الهيئة في عطلة عيد الفطر المبارك

يقيم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً توعوياً تحت شعار أخلاقيات الصيام للمعتمرين في موقف المعتمرين بطريق جدة السريع.

ويشتمل البرنامج على لوحات توعوية تحث المعتمر وزوار مكة المكرمة على الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها الصائم.

كما يتضمن البرنامج حقيبة توعوية تحتوي على مطويات وكتيات عن الصيام مع وجبة إفطار صائم توزع قبل أذان المغرب.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التوعوي أحد البرامج التي تنفذها إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة .

من جانبه حث فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ، الأعضاء الميدانين على تعزيز الجانب التوعوي والتوجيهي في جميع مراكز الهيئة بمنطقة مكة المكرمة . أفاد بذلك سعادة الشيخ / سالم السواط – مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة مكة المكرمة .