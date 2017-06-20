“بيان صحفي ” استمرار العمل بـ ” طبية ” جامعة الملك سعود وفقاً للأنظمة

إشارة إلى ما تطرقت إليه بعض الصحف الإلكترونية حول عدم تقديم إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1438هـ لموظفي التشغيل بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود

​أكدت إدارة المدينة الطبية الجامعية أن موظفي التشغيل تم التعاقد معهم بعقود عمل محددة المدة وفق لائحة تنظيم العمل بالمدينة الطبية الصادر بقرار وزارة العمل رقم (257)بتاريخ 26/07/1437هـ الذي ينظم أوقات العمل والإجازات المستحقة وما يستحقون من اجازات مدفوعة الاجر ومنضمنها إجازة عيد الفطر المبارك والمحددة بخمسة (5) آيامعمل تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى

علماً بأن ما قامت به المدينة الطبية يعتبر إجراء نظامي حسب اللوائح المعتمدة وبما يضمن العمل في منشئاتها الصحية لاستمرار تقديم خدماتها العلاجية لأبناء هذا الوطن الكريم.

كما تؤكد بأن مسؤولي المدينة حريصون على تطبيق كافة الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والموظف.

​​​متمنياً للجميع التوفيق والسداد