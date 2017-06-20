الكشف عن هوية منفذ هجوم الدهس ضد مصلين في لندن

كشفت السلطات البريطانية هوية منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من المصلين بالعاصمة لندن.

وذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية، الاثنين (19 يونيو 2017)، أن الشاب الذي اعتُقل للاشتباه في تنفيذه الهجوم الإرهابي على مسجد “فينسبري بارك” هو “دارن أوسبورن” من مدينة كارديف (جنوب)، ويبلغ من العمر 47 عامًا.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن الشرطة تقوم الآن بعمليات تفتيش في أحد العناوين بمنطقة كارديف التي يقيم فيها الجاني.

وليل الأحد – الاثنين، دهس شخص بشاحنة مصلين أمام مسجد فنزبري بارك، شمالي العاصمة لندن، وقالت الشرطة إنها اعتقلت منفذ الهجوم (دون أن تكشف عن هويته).

وقال شهود عيان إن سائق الشاحنة مواطن بريطاني، وصاح خلال قيامه بدهس المارة: “سأقتل المسلمين”، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الجاني “يميني عنصري معادٍ للمسلمين”.