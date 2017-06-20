“داعش” يمنع “ليلى علوي” في الحويجة

ذكر مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، أن تنظيم “داعش” منع تدوال اسم الفنانة المصرية ليلى علوي على ألسنة مسلحيه في مدينة الحويجة جنوب غرب المحافظة.

وقال المصدر إن تنظيم “داعش” يمتلك العديد من سيارات الدفع الرباعي “تويوتا” والتي يطلق عليها محليا وفي عموم العراق بـ “ليلى علوي”، مبينا أن التنظيم أمر بمنع تداول هذا الاسم (ليلى علوي) على ألسنة مسلحيه في الحويجة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التنظيم اعتبر أن هذا الاسم يثير الفتنة ويُخرج عن عقيدة التنظيم، مهددا بعقوبات رادعة بحق مخالفيه.

جدير بالذكر أن العراقيين أطلقوا أسماء العديد من زعماء العالم والفنانين العرب على موديلات محددة من السيارات الفارهة، ومنها اسم الفنانة المصرية “ليلى علوي” التي أصبحت عنوانا لأنواع محددة من موديلات “تويوتا” التي تعود لتسعينات القرن الماضي.

يذكر أن تنظيم “داعش” ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض، وتعتبر تلك المناطق معاقل التنظيم المهمة التي يتخذها قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك.