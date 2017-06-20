 ترامب يندد ب”وحشية” النظام الكوري بعد وفاة أمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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ترامب يندد ب”وحشية” النظام الكوري بعد وفاة أمريكي

ترامب يندد ب”وحشية” النظام الكوري بعد وفاة أمريكي
المناطق _واشنطن

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”وحشية” كوريا الشمالية، وذلك إثر وفاة طالب أمريكي بعد أقل من أسبوع من إطلاق سراح نظام الحكم الكوري الشمالي له وهو في غيبوبة.

وقال ترامب، في بيان تعهد فيه بمنع وقوع مآسي مماثلة ضد أمريكيين آخرين، إنه والسيدة الأولى ميلانيا يبعثان بتعازيهما إلى أسرة الطالب أوتو وارمبير (22 عاما)، مشيرا إلى خسارة والديه لشاب في مقتبل العمر.

وأضاف ترامب أن “مصير أوتو يعمق عزم إدارتي على منع مثل تلك المآسي من خلال وقوع أبرياء في أيدي أنظمة لا تحترم سيادة القانون أو الأخلاق الإنسانية الأساسية”.

وتابع أن “الولايات المتحدة تندد مجددا بوحشية النظام الكوري الشمالي بينما ننعي أحدث ضحاياها”.

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