 ترقية الدكتور عبدالرحمن المديرس على وظيفة وكيل الوزارة للتعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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ترقية الدكتور عبدالرحمن المديرس على وظيفة وكيل الوزارة للتعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم

ترقية الدكتور عبدالرحمن المديرس على وظيفة وكيل الوزارة للتعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم
المناطق _الدمام
رفع  مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس ، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته على وظيفة وكيل الوزارة للتعليم
بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم .
وأعرب “ المديرس ” عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية ؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمزيد من البذل والعطاء والتفاني في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله  ؛ لما فيه خير الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة ، في ظل الإهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع  التعليمي في المملكة من لدن القيادة الرشيدة أيدها الله .
وعبّر المديرس عن شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العيسى على هذه الثقة ؛ سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه .

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