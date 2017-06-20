أوفيني رداً على شائعات إنتقاله : أناقش مستقبلي مع النصر وزوران لم يتدخل

أكد البرازيلي برونو أوفيني مدافع فريق النصر السعودي أن جميع التقارير التي تتحدث عن انتقاله للعين الإماراتي أو أي ناد آخر غير صحيحة.

وكتب أوفيني على حسابه الخاص عبر موقع “تويتر”: “الأنباء التي تتحدث عن انتقالي لناد آخر لا تقول الحقيقة”.

وأضاف: “أبلغت وكلائي أن يناقشوا موقفي التعاقدي مع النصر وبناء على النتائج سأقيم مستقبلي لكن أود التأكيد أن زوران ماميتش ليس له أي تدخل في أي عروض جديدة لي”.

ويرفض أوفيني الذي انضم للنصر الصيف الماضي إكمال عقده مع الفريق بسبب رغبته في رفع المقابل المادي، وتربطه التقارير بالانضمام إلى العين الذي يقوده ماميتش مدربه السابق في النصر.