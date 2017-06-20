 سمو ولي ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء بجمهورية العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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سمو ولي ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء بجمهورية العراق

سمو ولي ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء بجمهورية العراق
المناطق _واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية ، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، و معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.
كما حضره من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، ومعالي وزير الداخلية قاسم الأعرجي، ومعالي وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي، ومعالي وزير الصناعة المكلف المهندس محمد السوداني، ومعالي وزير الزراعة المهندس فلاح الزيداني، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاقي، وسفير العراق لدى المملكة رشدي العاني، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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