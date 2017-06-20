عنجهية النظام الإيراني تقدم خدمة كبيرة للدبلوماسية العربية بقيادة المملكة

حتى يوم أمس الاثنين، كان خطر البرامج النووية والصاروخية التابعة للنظام الإيراني مجرد تكهن وتحليل، لكن بعد إعلانه إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية من طراز “قيام” و”ذوالفقار” باتجاه الأراضي السورية، انطلاقا من إيران عرف الجميع أن البرنامج الإيراني أصبح خطراً حقيقي يهدد دول المنطقة والعالم بأسره.

وحول ذلك أكد الأستاذ “يعقوب الحر” مسئول المكتب الإعلامي لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” : أن “إطلاق النظام الإيراني لهذه الصواريخ كانت خدمة كبيرة للدبلوماسية العربية بقيادة المملكة ضد إيران، حيث عرف العالم أجمع مدى خطورة البرنامج الإيراني، خاصة انه بيد جماعة متطرفة وطائفية”.

وشدد الأستاذ يعقوب الحر أنه من الواجب استغلال هذا الموضوع إعلامياً وسياسياً للتأكيد على هذا الخطر وعدم التقليل من أهميته على كافة الأصعدة المنطقية والدولية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد، عن استهداف مدينة “دير الزور” السورية بصواريخ “أرض أرض” متوسطة المدى، أطلقت من إيران.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، أن الهجمات الصاروخية انطلقت من القواعد الصاروخیة للحرس الثوري الإيراني في محافظتي “كرمانشاه وكردستان” شمال غربي إیران.