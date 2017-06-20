 العمل والتنمية الاجتماعية : 243 عاملة منزلية تغادر “دار الضيافة” إلى بلدانهن وتسهيل إجراءات مغادرة 64 أخريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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العمل والتنمية الاجتماعية : 243 عاملة منزلية تغادر “دار الضيافة” إلى بلدانهن وتسهيل إجراءات مغادرة 64 أخريات

العمل والتنمية الاجتماعية : 243 عاملة منزلية تغادر “دار الضيافة” إلى بلدانهن وتسهيل إجراءات مغادرة 64 أخريات
المناطق _واس

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن مركز إيواء العاملات المنزليات “دار الضيافة” شهد في أربعة أيام (الخميس، الجمعة، السبت، الأحد) مغادرة 243 عاملة منزلية من المملكة ممن يُقمْن في “دار الضيافة” إلى بلدانهن، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين يتم في الوقت الحالي إجراء الترتيبات اللازمة لتسهيل مغادرة 64 عاملة منزلية أخريات اليوم (الاثنين) بعد إنهاء إجراءات سفرهن.
وأشار إلى أن مركز “دار الضيافة” شهد دخولا جديدا لـ 38 عاملة منزلية أمس (الأحد)، فيما يجري العمل على مغادرة كافة العاملات المنزليات إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية.
ويحتوي مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” على كامل التجهيزات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، حيث يستقبل المركز العاملات المنزليات المتغيبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن ,وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن.

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