 ارتفاع توظيف السعوديات في القطاع الخاص 10 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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ارتفاع توظيف السعوديات في القطاع الخاص 10 %

ارتفاع توظيف السعوديات في القطاع الخاص 10 %
المناطق - الرياض

ارتفع عدد السعوديات الموظفات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة خلال عام 2016، حيث زاد عددهن بـ51.040 موظفة، حيث كان عددهن 499.6 ألف موظفة.

وأظهرت إحصائيات لوزارة العمل السعودية أن عدد السعوديات على رأس العمل في القطاع الخاص السعودي نهايـة عـام 2016، بلغ 550.7 ألف موظفة بنسبة 5 في المائة من العمالة في القطاع الخاص، البالغة 10.77 مليون موظف وموظفة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فإن قطاع “الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية” كان السبب الرئيس في زيادة توظيف المرأة السعودية خلال 2016 بتوفير 20.4 ألف وظيفة جديدة، ليبلغ عددهن 136.65 ألف سعودية، مقابل 116.25 ألف وظيفة في 2015، بزيادة 18 في المائة.

فيما جاء “التشييد والبناء” أكثر القطاعات استحواذا على عمل المرأة السعودية بنسبة 30 في المائة، حيث تعمل به 165.3 ألف سعودية.

وارتفع عدد السعوديات في القطاع خلال 2016، بنسبة 10 في المائة (14.7 ألف سعودية)، حيث كان عددهن 150.6 ألف سعودية نهاية عام 2015.

 

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