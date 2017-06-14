 10 سبل للقضاء على رائحة الفم الكريهة .. تعرف عليها الآن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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10 سبل للقضاء على رائحة الفم الكريهة .. تعرف عليها الآن

10 سبل للقضاء على رائحة الفم الكريهة .. تعرف عليها الآن
المناطق - وكالات

يعاني كثيرون من رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان، والسبب يعود إلى بكتيريا تنشط أثناء الصوم بسبب قلة إفراز اللعاب.

وهناك سبل عدة للتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان، منها:

*تنظيف اللسان كونه بيئة خصبة لتراكم البكتيريا.

*استعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام.

*الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور.

*الإكثار من تناول الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين “C”.

*الإقلاع قدر الإمكان عن التدخين بعد الإفطار.

*مضغ العلكة بعد الإفطار لتحفيز تكون اللعاب.

*تناول الينسون والشاي الأخضر بعد الإفطار.

*مضغ حبات من الهيل بعد الإفطار.

*الحد من شرب القهوة.

*معالجة الأسنان من التسوس.

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