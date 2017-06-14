رسالة من روحاني إلى تميم

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية، حسين جابري أنصاري، قام بزيارة قصيرة إلى قطر، حيث التقى المسؤولين القطريين وتبادل معهم وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن قاسمي أشار إلى أن جابري أنصاري أبلغ أيضاً في هذه الزيارة، رسائل مودة من المسؤولين الإيرانيين إلى المسؤولين القطريين.

من جهته، أفاد موقع “عصر إيران” المقرب من الحكومة أن أنصاري حمل رسالة شفوية من روحاني إلى أمير قطر.

ونقل الموقع عن وكالة الأنباء القطرية أن رسالة روحاني للشيخ تميم نقلها حسين جابري أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء السبت. ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الرسالة.

ويعد جابري أنصاري أول مسؤول إيراني يزور الدوحة منذ قطع العلاقات مع قطر من قبل بعض الدول العربية منذ حوالي أسبوعين.