للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الإمام

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توفر عدد من الوظائف على الكادر الصحي (للرجال والنساء) في مركز الخدمات الطبية المطلوب شغلها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة.

الوظائف الصحية المتاحة للرجال:

– فني سجلات طبية

– فني صيدلة

– طبيب مقيم

– طبيب أخصائي (طوارئ)

– طبيب أخصائي (أشعة)

– طبيب استشاري (طوارئ)

الوظائف الصحية المتاحة للنساء:

– طبيب أخصائي (نساء وولادة)

– طبيب أخصائي (باطنية)

– طبيب استشاري (نساء وولادة)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق موقع الجامعة.