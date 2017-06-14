أزمة عصيبة يواجهها قطاع السياحة القطري .. وتسريح الموظفين البداية

يواجه قطاع السياحة في قطر أزمة عصيبة، إثر المقاطعة الخليجية والعربية والإسلامية، وربما تكون هذه الأزمة الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للدوحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

ويتوقع مختصون اقتصاديون أن تخسر قطر نحو 50 في المائة من نسب إشغال الفنادق، مؤكدين أن العدد مرشح للزيادة في المستقبل إذا استمرت عزلة النظام القطري، حيث إن 50 في المائة من نسب إشغال الفنادق القطرية هي للأفراد السعوديين والإماراتيين، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهذا الغياب سيضاعف الأعباء المالية على قطاع السياحة والاقتصاد القطري.

وبدأت الفنادق القطرية حملة ترويجية للبحث عن نزلاء لغرف الفنادق الخاوية، وقدمت عروضا مجانية لمدة ثلاثة أيام للسياح الكويتيين والعمانيين، في محاولة منهم إلى إنعاش القطاع المحتضر ولو بشكل جزئي.