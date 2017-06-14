الجيش التركي “يسرح” في شوارع الدوحة

أجرت قطر تدريبات عسكرية بالمشاركة مع قوات تركية، أمس، لتسلط الضوء على واحد من تحالفاتها القوية المعدودة بعد أسبوعين من عزلة اقتصادية ومقاطعة فرضتها دول عربية على الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وأظهر مقطع فيديو مصورا لطابور من حاملات الجنود المدرعة يتحرك وسط الشوارع. ووصلت قوات تركية إضافية إلى قطر للمشاركة في التدريبات،

وفي لفتة لإظهار الدعم لقطر أقر البرلمان التركي في السابع من يونيو تشريعا تم التعجيل بالتصديق عليه يتيح إرسال مزيد من القوات إلى قاعدة عسكرية في قطر تضم نحو 90 جنديا تركيا بمقتضى اتفاق تم التوقيع عليه في 2014.

وقالت تركيا إنها ستنشر ثلاثة آلاف جندي في القاعدة التي ستكون أساسا بمثابة موقع للتدريبات المشتركة.