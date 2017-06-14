 الجيش التركي “يسرح” في شوارع الدوحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش التركي “يسرح” في شوارع الدوحة تفاصيل جديدة عن “القرضاوي” المقبول عند الحوثيين والإيرانيين ! إذا أردت شراء جهاز كمبيوتر مناسب لاحتياجك.. إليك 6 معايير أزمة عصيبة يواجهها قطاع السياحة القطري .. وتسريح الموظفين البداية للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الإمام رسالة من روحاني إلى تميم 10 سبل للقضاء على رائحة الفم الكريهة .. تعرف عليها الآن ارتفاع توظيف السعوديات في القطاع الخاص 10 % قطر تفقد عقودا خليجية بملياري دولار في قطاع البناء.. واقتصاديون: غير قادة على الصمود إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم تعرف على مصير المتعاطفين مع إرهابيي قائمة الـ59 الحوثيون يستبيحون منازل أساتذة جامعة .. ويعتدون على النساء والأطفال

الجيش التركي “يسرح” في شوارع الدوحة

الجيش التركي “يسرح” في شوارع الدوحة
المناطق - وكالات

أجرت قطر تدريبات عسكرية بالمشاركة مع قوات تركية، أمس، لتسلط الضوء على واحد من تحالفاتها القوية المعدودة بعد أسبوعين من عزلة اقتصادية ومقاطعة فرضتها دول عربية على الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وأظهر مقطع فيديو مصورا لطابور من حاملات الجنود المدرعة يتحرك وسط الشوارع. ووصلت قوات تركية إضافية إلى قطر للمشاركة في التدريبات، 

وفي لفتة لإظهار الدعم لقطر أقر البرلمان التركي في السابع من يونيو تشريعا تم التعجيل بالتصديق عليه يتيح إرسال مزيد من القوات إلى قاعدة عسكرية في قطر تضم نحو 90 جنديا تركيا بمقتضى اتفاق تم التوقيع عليه في 2014.

وقالت تركيا إنها ستنشر ثلاثة آلاف جندي في القاعدة التي ستكون أساسا بمثابة موقع للتدريبات المشتركة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>