 وزير الخارجية القطري والاستمرار في التصريحات المتناقضة !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية القطري والاستمرار في التصريحات المتناقضة !!

وزير الخارجية القطري والاستمرار في التصريحات المتناقضة !!
المناطق-الرياض

لا يزال وزير الخارجية القطرية محمد عبدالرحمن ال ثاني يدور في إطار تصريحاته المتناقضة منذ بدء أزمة بلاده مع دول الخليج والدول العربية، الأمر الذي أربك السامع.

وصرح وزير الخارجية القطري بأن إجراءات الدول الخليجية والعربية-السيادية- تبدو وكأنها موجهة للتخلص من قطر، ثم يعود تارة ليقول إن بلاده مستعدة للحوار ومعالجة مخاوف دول الخليج.

هذه التصريحات المتناقضة قادت إلى عدة استفهامات تبحث عن إجابة: فهل تسعى دول الخليج العربي للتخلص من قطر؟؟ أم أن دول الخليج لديها مخاوف؟؟ أم أن قطر تضع شروطاً لبدء حوار حول أزمتها مع جيرانها؟؟

وفيما يعيد وزير الخارجية القطري ويكرر أن دولة الكويت لها القيادة والوساطة، إلا أنه لا يزال يقوم بجولاته المكوكية بين دول العالم للبحث عن مخرج.

وفي الوقت الذي يؤكد أن بلاده لا تعاني مشاكل اقتصادية بسبب المقاطعة الخليجية والعربية، يؤكد أنه سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الأثر الاقتصادي للأزمة على بلاده.

هذه التناقضات المستمرة دفعت البعض لطرح سؤال يتعلق بمفهوم قطر للحوار وما إن كان الحوار السياسي عند قطر يقتصر فقط على الاستماع والرد من دون طرح حلول فعلية والقيام بخطوات عملية للخروج من الحوار بفائدة؟؟

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