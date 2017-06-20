العراق: خادم الحرمين أكد للعبادي أن أبواب المملكة مفتوحة للعراق

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن رئيس الوزراء العراقي بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين العراق والمملكة في جميع المجالات.

وأكد المكتب الإعلامي أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن بالغ ترحيبه برئيس الوزراء والوفد المرافق له، وقال: “إن قلوبنا مفتوحة وكل الابواب مشرعة للتعاون مع العراق، ومستعدون للمساعدة والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والحدود، والقطاع، الخاص، ورجال الاعمال، وتبادل المصالح، وزيادة التنسيق في مواجهة الارهاب، والتعاون للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وحفظ الامن المشترك”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن خادم الحرمين الشريفين قال: “اننا سعداء بزيارتكم، ونقدر جهودكم في محاربة الارهاب وما حققتموه في هذا المجال، ونحمد الله على استقرار العراق وتكاتف ابناء شعبه، متمنيا للعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور”.

وعبّر الدكتور العبادي عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أننا نسعى لتأسيس علاقة صحيحة ومتينة ونسير بخطوات واثقة ومدروسة، وجئنا اليوم بقلب مفتوح واستعداد للتعاون بعد ان لمسنا من قبلكم انفتاحا كبيرا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن العبادي بحث أيضا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء ووزير الدفاع، التعاون ضد الارهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تخدم الشعبين العراقي والسعودي.

كما بحث العبادي مع الأمير محمد بن سلمان فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة، والصناعة، الى جانب التعاون الامني، ومواجهة خطر الارهاب.